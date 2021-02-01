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Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

01.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Akkurt'un (53) kullandığı 63 TZ 615 plakalı motosiklet, Akçakale-Ceylanpınar kara yolununun Zenginova Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen henüz sürücüsü öğrenilemeyen 79 AAG 345 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobildekilerin yara almadan kurtulduğu kazada, bacağı kopan motosiklet sürücüsü Akkurt, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akkurt, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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