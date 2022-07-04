Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Şanlıurfa-Birecik Otoyolu'nun 50'nci kilometresinde plakası tespit edilemeyen tırla çarpıştı.

Kazada yaralanan Samet Kula, Birecik Devlet Hastanesi'ne, M.A.Ç. ise Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Samet Kula, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samet Kula ve M.A.Ç'nin Siirt'te görevli askeri personel olduğu ve izinli olarak memleketlerine gittiği öğrenildi.



