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Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

09.08.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah İşçi'nin kullandığı 19 BN 578 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 102. kilometresinde refüje çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra Meryem, Mihriban İşçi ile Zekiye Elalmış ve Hadice Mayda yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası Şanlıurfa

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