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Şanlıurfa'da, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması yapıldı

09.05.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da, Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması yapıldı

Şanlıurfa'da, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Google.org iş birliğiyle hayata geçirilen Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hazırlanan eğitim tırı, Abide Kavşağı civarında konuşlandı.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay ve bazı odaların temsilcileri, tırı ziyaret etti.

Çalışmayla restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmesi hedefleniyor.

Tırda esnafa, "Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama" konularında eğitim verildi.

Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi kapsamında eğitimlerin verileceği tır, yarına kadar Şanlıurfa'da olacak.

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