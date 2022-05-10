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Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

10.05.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaralandı.

Külaflı Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle M.B, A.B. ve M.G'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Saldırıda yaralanan M.B, A.B. ve M.G. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralılardan M.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Şanlıurfa silahlı saldırı

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