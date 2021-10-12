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Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

12.10.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.Z'nin kullandığı 63 N 4350 plakalı otomobile, Şanlıurfa Viranşehir kara yolu Terzi Mahallesi mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda baba B.Z. olay yerinde yaşamını yitirirdi, oğlu İ.Z. ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İ.Z'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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