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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

11.06.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Elgün Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde Celal V. (35), kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Celal V, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Viranşehir silahlı saldırı

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