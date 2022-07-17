Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri, denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş 1470 gıda ürününü imha etti.

Haliliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe genelindeki market ve bakkallara yönelik denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

El konulan 1470 ürün ekiplerce imha edildi.

Ekipler, vatandaşlara tarihi geçmiş gıdalarla karşılaşıldığında, durumu belediyeye bildirmeleri yönünde uyarıda bulundu.



