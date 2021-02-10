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Şanlıurfa'da tartıştığı kadını tüfekle öldüren kişi intihar etti

10.02.2021 19:08 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'da tartıştığı kadını tüfekle öldüren kişi intihar etti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tartıştığı kadını av tüfeğiyle öldüren kişi, intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde bir evde H.K. ile M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu av tüfeğiyle M.G'yi vuran H.K, aynı silahla kendisini de vurdu.

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan H.K. de yaşamını yitirdi.

Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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