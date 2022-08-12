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Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

12.08.2022 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da taşlı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kışla Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopanın kullanıldığı kavgada Gökhan Y, İbrahim Y, Hamza Y. ile Mehmet A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Şanlıurfa Viranşehir kavga yaralı

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