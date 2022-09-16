Şanlıurfa'da taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çıkan taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

Kırsal Sevimli Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedende çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



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