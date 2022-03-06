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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

06.03.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine boş bir arazideki duvara gizlenmiş 4 parça halinde 256 gram eroin maddesi buldu.

Uyuşturucunun kim veya kimler tarafından saklandığını belirlemek için çalışma başlatan ekipler, şüpheliler S.D. ve Ş.D'nin bölgeye gelerek gizledikleri uyuşturucuyu aradıklarını tespit etti.

Daha önce de uyuşturucu kullanma ve ticaretini yapma suçundan kayıtları bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde de arama yapan ekipler, çalıntı motosiklet, uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirdi.

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