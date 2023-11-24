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Şanlıurfa'da velilerin saldırısına uğrayan 3 öğretmen yaralandı

24.11.2023 10:23 | Son Güncelleme:
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Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde öğrenci velileri tarafından darbedilen 3 öğretmen yaralandı.

İlçe kırsalındaki Konuklu İlkokulu’na gelen bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışma sonrası 3 öğretmen darbedildi. Okul idaresinin haber etmesi üzerine jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Darbedilen 3 öğretmenin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, saldırıyı kınadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Öğretmenlerimizin bu anlamlı gününden bir gün önce, öğretmen arkadaşlarımıza yapılmış olan saldırıyı bütün nefretimle kınıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için öğretmenlerimizin yanında olacağımızı, onlara destek olacağımızı belirtmek istiyorum. 3 öğretmenimiz darp raporlarından dolayı birkaç gün okulda görevlerinin başında değiller. Bugün çocuklarla birlikte, kendi yetiştirdikleri nesille birlikte olacakları bir günde öğretmenlerimiz şu anda evdeler, çocuklarımızı yalnız bırakmak zorunda kaldılar."

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