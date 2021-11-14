Şanlıurfa'da yangın çıkan evdeki anne ve çocuğu itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki evde henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen anne ve çocuğunu evden çıkardı.

Anne ve çocuğuna olay yerinde bulunan ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



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