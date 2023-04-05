YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da yıkım kararı alınan binalarda çalışmalar başladı

Şanlıurfa'da yıkım kararı alınan binalarda çalışmalar başladı

05.04.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da daha önce yıkım kararı alınan binaların yıkımına başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerle 15 Mart'taki sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Selden en çok etkilenen Karakoyunlu Mahallesi'nde daha önce kamulaştırılan ve boşaltılan bağımsız yapıların yıkım çalışmaları için ilk kepçe vuruldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, selden etkilenen bölgelerde mahalle sakinleri ve muhtarlarla incelemelerde bulundu.

Karakoyunlu Mahallesi'nde kamulaştırma işlemleri tamamlanan bağımsız yapıların yıkım çalışmalarına başlandığını anlatan Beyazgül, dere kenarında daha önceden boşaltılan yapıların deprem ve sel nedeniyle yıkımının gerçekleşemediğini belirtti.

Karakoyunlu Mahallesi'nde daha önce kamulaştırılan ve boşaltılan evlerin can kaybının artmasının önüne geçtiğini vurgulayan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Bu bölgede selden önce çalışmalarımızın önemli kısmını bitirdik ve evleri tahliye ettik. Eğer o evler tahliye edilmemiş olsaydı, can kayıplarımız daha da fazla olabilirdi. Dezavantajlı ve yaşamaya elverişsiz olan yerleri, halkımızla iş birliği yaparak kamulaştırıyoruz, satın alıyoruz ve bir güzelliğe çeviriyoruz. Dere yatağının etrafındaki yere başlamamız gerekiyordu. İlk kepçeyi böylece vurmuş olduk. Daha önce de 184 evi kamulaştırmıştık. Yine Karakoyunlu Mahallesi'nin diğer tarafı olan Süleymaniye Mahallesi tarafında Karakoyun Deresi'ne yakın olan yerleri de satın alarak yıkımını yaptık ve oraları da park yaptık. Derenin yatağı her zaman tehlikeliydi. Uzun süredir bu derenin taşmamış olması, sel baskının olmayacağı anlamına gelmiyordu. Biz de gayretle göreve geldiğimizden beri bu bölgede kamulaştırma ve tahliye işlemlerimizi yaptık."

Şanlıurfa'da yıkım kararı alınan binalarda çalışmalar başladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ceylanpınar’da hırsızlıktan gözaltına alınan iki kardeş tutuklandıCeylanpınar’da hırsızlıktan gözaltına alınan iki kardeş tutuklandı
Ereğli’de dikkatsiz sürücü, hasara yol açtıEreğli’de dikkatsiz sürücü, hasara yol açtı
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldıMillet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu için bağış kampanyası başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
sel Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Nisan Çarşamba

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:33
İkindi
16:08
Akşam
18:57
Yatsı
20:14

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Çarşamba

Eminoğlu eczanesi
Ceylanpinar
Zirve eczanesi
Haliliye
Sueda eczanesi
Haliliye
Bür eczanesi
Eyyubiye
Haktanir eczanesi
Harran
Yavuz eczanesi
Karakopru
Nitelik eczanesi
Hilvan
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Tommy Hilfiger, Jack Jones... Erkek kemerlerde %50'ye varan indirim

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.