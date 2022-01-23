YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı

23.01.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçiye kayan otobüs çarptı

Şanlıurfa'da yolda tuzlama çalışması yapan işçi, kayan otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolununun GAP Havalanı civarında tuzlama çalışması yapan Orhan Karaçizmeli'ye yolda kayan bir otobüs çarptı.

Çarpmanın etkisiyle başından ve ayağından yaralanan Karaçizmeli, mesai arkadaşları tarafından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaçizmeli, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…Altın fiyatları kritik seviyede! Sert yükseliş bekleniyor…
Büyük ilgi gördü! "Bu tam olarak ona benziyor"Büyük ilgi gördü! "Bu tam olarak ona benziyor"
Güneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgiGüneydoğu'nun zirvesi Karacadağ'da kayağa yoğun ilgi
Anahtar Kelimeler:
İşçi Şanlıurfa

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 23 Ocak Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:27
Öğle
12:42
İkindi
15:23
Akşam
17:46
Yatsı
19:04
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davasının ilk duruşması yapıldı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

AFAD'dan don ve buzlanma uyarısı:

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Malatya'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale'de kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.