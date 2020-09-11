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Şans Kapıyı Çalınca ne zaman başlıyor? Emre Altuğ ve Berna Keklikler ile ekranlara dönüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 20:33 | Son Güncelleme

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ferit Aktuğ'un yaptığı Şans Kapıyı Çalınca, geçtiğimiz haftalarda format değişikliğine gitme kararı almıştı. Yıllar sonra ekrana dönen yarışmanın, sunucusu da değişti. Şans Kapıyı Çalınca yarışmasının yayın tarihi de açıklandı.

Şans Kapıyı Çalınca ne zaman başlıyor? Emre Altuğ ve Berna Keklikler ile ekranlara dönüyor

Şans Kapıyı Çalınca yeni sunucusu Emre Altuğ ve yepyeni formatıyla Salı akşamları atv ekranlarında seyircileriyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

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Emre Altuğ’un stüdyodaki renkli sunumu; yarışmacıların evlerinde ve kuliste ise Berna Keklikler’in sempatik tavırları izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.

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Yeni formatta iki aile ucunda 50 Bin TL’lik büyük ödül olan final oyununu oynamak için sürpriz oyunlarda kıyasıya mücadele edecek. Sürpriz oyunların puan değeri arttıkça ve finale yaklaştıkça yarışmanın da heyecanı katlanarak artacak.

Büyük ödülü kazanmak için yapılması gereken tek şey eve getirilen oyuna iyi çalışmak. Sonrasında bu oyunu stüdyoda ve ekran başındaki milyonların önünde başarıyla tamamlamak. Bu yarışmada en büyük destekçi ise yarışmacının ailesi!

Emre Altuğ’un sunumuyla 'Şans Kapıyı Çalınca' 15 Eylül Salı akşamı saat 22.00’de atv’de!

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