Futbol yorumcuları Şansal Büyüka, Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen, EURO 2024'ün Türkiye yerine Almanya'ya verilmesini değerlendirdi.
BeIN SPORTS yorumcusu ve spor yazarı Şansal Büyüka, "Hayat bir tiyatro gibidir, en kötü insanlar en iyi yerlerde otururlar. Bu UEFA'nın tarifidir, başka bir sözüm yok. Kardeşim Mesut Özil'i biz mi linç ettik? Türklerin yaşadığı evleri biz mi kundakladık, bu statlarda turnuvayı istemiyoruz diye pankartları biz mi açtık? UEFA bir kez daha haklının değil güçlünün yanında durdu" ifadelerini kullandı.
RIDVAN DİLMEN: ADİL OLMAYAN BİR RAPOR
Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen ise adil olmayan bir rapor hazırlandığını belirtti. Rıdvan Dilmen, "2019 Süper Kupa finali Türkiye'de, 2020 Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat'ta. Madem problemli, o finalleri niye verdiler? Çok sürpriz mi? Bence değil. Zaten UEFA verdiği raporda adil olmayan, adaletsiz bir rapor hazırlamış. Almanya'nın raporunda Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile ilgili ırkçılık olayı var mı? 4. kez gittik, 5. kez, 6. kez yine gideceğiz. Olimpiyatlar için de öyle. Ülkemiz zengin olmayabilir ama güçlü bir ülke. Bir hayal kırıklığı olmamalı" diye konuştu.
MEHMET DEMİRKOL: BU TİP GÜÇLÜ LOBİLERLE BU TİP SEÇİMLERDE KAPIŞMAK KOLAY DEĞİL
UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'ya vermesini, spor yazarı ve yorumcusu Mehmet Demirkol da değerlendirdi. Mehmet Demirkol, "2016 Avrupa Şampiyonası sırasında Türkiye'nin kamp yaptığı köyde iken yerel basının takip ediyorduk. Onlar nasıl görüyor diye... Gazeteyi tam hatırlamıyorum ama şöyle bir analiz vardı, 'Türkiye neden Avrupa Şampiyonası'na katılıyor?' diye bir köşe vardı. Demek ki böyle bir merak var. Bizim Avrupa'da bir şeylere talip olabilmek için herhangi bir Avrupa ülkesinin yaptığından bin kat daha fazlasını yapmamız lazım. Almanya çok güçlü bir lobisi olan bir futbol ülkesi. Her şampiyonanın doğal adayıdır. Büyük bir lobisi var. Kafa kafaya değil, %70-80 daha iyi durumda olmalıyız ki ancak o zaman tercih ediliriz. Muhtemelen güçlü bir lobi. Tabii bunun sadece futbol karşılığı da yok. Olmadı. Bence biz 2016 seçimlerinde daha güçlü durumdaydık. O günkü durumda 7'ye 6 kaybetmiştik. Bir hafta öncesinde bizim aldığımız konuşuluyordu. Bu sefer çok daha güçlü bir hazırlığımız olmasına rağmen bizim önde olduğumuza dair herhangi bir şey duymadım. Bu tip güçlü lobilerle bu tip seçimlerde kapışmak kolay değil" şeklinde konuştu.
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