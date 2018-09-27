Futbol yorumcuları Şansal Büyüka, Mehmet Demirkol ve Rıdvan Dilmen, EURO 2024'ün Türkiye yerine Almanya'ya verilmesini değerlendirdi.

BeIN SPORTS yorumcusu ve spor yazarı Şansal Büyüka, "Hayat bir tiyatro gibidir, en kötü insanlar en iyi yerlerde otururlar. Bu UEFA'nın tarifidir, başka bir sözüm yok. Kardeşim Mesut Özil'i biz mi linç ettik? Türklerin yaşadığı evleri biz mi kundakladık, bu statlarda turnuvayı istemiyoruz diye pankartları biz mi açtık? UEFA bir kez daha haklının değil güçlünün yanında durdu" ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: ADİL OLMAYAN BİR RAPOR

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen ise adil olmayan bir rapor hazırlandığını belirtti. Rıdvan Dilmen, "2019 Süper Kupa finali Türkiye'de, 2020 Şampiyonlar Ligi finali Olimpiyat'ta. Madem problemli, o finalleri niye verdiler? Çok sürpriz mi? Bence değil. Zaten UEFA verdiği raporda adil olmayan, adaletsiz bir rapor hazırlamış. Almanya'nın raporunda Mesut Özil ve İlkay Gündoğan ile ilgili ırkçılık olayı var mı? 4. kez gittik, 5. kez, 6. kez yine gideceğiz. Olimpiyatlar için de öyle. Ülkemiz zengin olmayabilir ama güçlü bir ülke. Bir hayal kırıklığı olmamalı" diye konuştu.