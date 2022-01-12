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Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

12.01.2022 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şansal Büyüka, köşesinde yazdığı yazıda Şenol Güneş'in yeni takımını açıkladı. Sezon başında hangi takıma gideceği merakla beklenen tecrübeli çalıştırıcının adresini açıklayan Büyüka, "Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.

Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde ayrılıp Milli Takım'ın başına geçen ve daha sonra o görevden de ayrılan Şenol Güneş için gündemi değiştirecek çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"ŞENOL GÜNEŞ HAYIRLI OLSUN"

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Sergen Yalçın sonrasında takımın başına Önder Karaveli'yi getiren Beşiktaş için yeni sezonda Şenol Güneş'in takımın başına geçece ortaya atıldı.

İşte Şansal Büyüka'nın Dobra Dobra köşesinden Şenol Güneş ile ilgili bilgisini geçirdiği o kısım:

Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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