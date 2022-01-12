Şansal Büyüka: Şenol Güneş Beşiktaş'a hayırlı olsun

Beşiktaş'tan sürpriz bir şekilde ayrılıp Milli Takım'ın başına geçen ve daha sonra o görevden de ayrılan Şenol Güneş için gündemi değiştirecek çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"ŞENOL GÜNEŞ HAYIRLI OLSUN"

Sergen Yalçın sonrasında takımın başına Önder Karaveli'yi getiren Beşiktaş için yeni sezonda Şenol Güneş'in takımın başına geçece ortaya atıldı.

İşte Şansal Büyüka'nın Dobra Dobra köşesinden Şenol Güneş ile ilgili bilgisini geçirdiği o kısım:

Aldığım haberin doğru olduğuna inanıyorum. Öyle yöneticilerden falan değil, ama gelişmenin içinde olanlardan aldığım haber... Zaten sürpriz bir haber değil... Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Yeni sezonda takımın başında görürsünüz.

