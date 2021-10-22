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Şantaj davasında Karim Benzema için istenen ceza belli oldu

22.10.2021 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karim Benzema'nın şantaj suçlamasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Şantaj davasında Karim Benzema için istenen ceza belli oldu

Karim Benzema'nın yargılandığı davada duruşmalar sonuçlandı. Savcı, Fransız yıldız için hapis ve para cezası istedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Benzema, milli takımdan takım arkadaşı Mathieu Valbuena'ya şantaj yapmakla suçlanıyordu. Davada savcı mütalaasını açıkladı.

Benzema için 10 ay ertelemeli hapis ve 75 bin euro tazminat cezası talep edildi. Mahkeme kararını 24 Kasım Çarşamba günü açıklayacak.

NELER YAŞANMIŞTI?

Aralarında Benzema'nın da bulunduğu bir grup Valbuena'nın özel hayatına ilişkin gizli bir videosunu oyuncuya göndererek şantajda bulundu. İddiaya göre Valbuena'dan 150 bin euro istendi.

2015'in Kasım ayında Benzema hakkında dava açılırken soruşturmanın 'mal varlığını gasp etme girişimi' kapsamında yürütüldüğü belirtilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Milli Futbol Takımı
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