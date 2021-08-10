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Sao Paulo'dan Falcao için transfer açıklaması

10.08.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gözden çıkarılan Falcao için Brezilya'da Sao Paulo ekibinden "transfer mümkün değil" şeklinde bir yanıt geldi.

Sao Paulo'dan Falcao için transfer açıklaması

Galatasaray'da yüksek maliyeti nedeniyle takımdan gönderilmesi planlanan Radamel Falcao için Brezilya'dan açıklama geldi.

Tecrübeli yıldızın peşinde olduğu konuşulan Sao Paulo'da futbol direktörü Carlos Belmonte, böyle bir girişimlerinin olmadığını kaydetti.

Kolombiyalı oyuncunun transferini yapmalarının olasılık dahilinde görünmediğini kaydeden Belmonte, "Mümkün değil. Falcao ile ya da ona yakın biriyle görüşmemiz olmadı." ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde 5 milyon euroluk maaşında yüzde 17'lik bir indirim yapan Falcao, buna rağmen kulübün ekonomisini bir hayli zorluyor.

35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 41 maça çıkarken 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Radamel Falcao
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