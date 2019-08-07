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Sapanca'da akılalmaz olay! Restorana bomba attılar

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YAŞAM  | 07.08.2019 16:27 | Son Güncelleme

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan iki kişi, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, kaçan ikili yakalanarak, gözaltına alındı.

Sapanca Gölü kıyısında bulunan restoranının işletmecisinden alacaklı olan 2 kişi, kameriyede el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, kaçan ikili yakalanarak, gözaltına alındı.

BORCUNU ÖDEMEYİNCE...

Olay öğle saatlerinde Sapanca Gölü’nün Kartepe mevkindeki bir restorantta meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi restorana gelerek, iş yeri sahibinden borcunu ödemesini istedi. Yaşanan tartışmanın ardından ikili, kameriyenin bulunduğu alanda el yapımı bomba patlattı. Kameriye yerle bir olurken, bir restoran çalışanın kulakları sesten etkilendi.

YAKALANDILAR

Patlamanın ardından olay yerine 112 Acil, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kulakları sesten etkilenen çalışan hastaneye kaldırıldı. Jandarma olay yerinde incelemede bulunurken, kaçan ikili, polis tarafından yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sapanca restoran bomba

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
atarlar tabi ülkede adalet mi var
ülkede adalet yok herkes kendi yöntemlerini kullaniyor ,az bile yapmislar
Ülkede adalet varda. Ticareti yapanlarda işyok. Faturasız gayriresmi iş yaparsan elinde bomba ile gezersin.
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