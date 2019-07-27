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Sapanca Gölü'nde tekneden düşen 13 yaşındaki çocuk kayboldu

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YAŞAM  | 27.07.2019 21:13 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arkadaşlarıyla gezmek için kayıkla Sapanca Gölü'ne açılan ve dengesini kaybederek suya düşen 13 yaşındaki genç kayboldu. Çok sayıda dalgıç, göl içinde kaybolan çocuğu arıyor.

Olay 17.00 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi sahili açıkları Sapanca Gölü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Gölü'ne gelen 13 yaşındaki Eren Gültekin, gölde gezmek için arkadaşlarıyla tekne kiraladı.

Kiraladıkları tekne ile göle açılan arkadaş grubundan bazıları tekneden göle atlayarak yüzmeye başladı. Bu sırada tekneden dengesini kaybeden Eren Gültekin ise suya düşerek çırpınmaya başladı.

Yüzme bilmediği için paniğe kapılan Gültekin'in suda çırpındığını gören arkadaşları ise bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Arkadaşlarının sudan çıkarmaya çalıştığı Gültekin ise suya batarak gözden kayboldu.

"OĞLUM SUDA ÜŞÜMÜŞTÜR, O KARANLIKTAN KORKAR"

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD'dan dalgıçlar gelerek gölde arama başlattı. Yaklaşık 3.5 saattir süren arama çalışmalarında 13 yaşındaki gence halen ulaşılamadı. Ekiplerin aramalarının devam ettirdiği alanda bulunan Gültekin'in annesi ise, "Oğlum suda üşümüştür, o karanlıktan korkar. Ne olur oğlumu bulun" diyerek gözyaşları döktü.

Sinir krizi geçiren Gültekin'in anne ve babasını yakınları sakinleştirdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü Çocuk arama kurtarma

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