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Sapanca Gölü'nün dibinde bulunmuştu: Pamuksu maddenin sırrı çözüldü

Sapanca Gölü'nde dalış yapan ekip, göl tabanında pamuksu bir oluşumun meydana geldiğini tespit etmiş ve numune almıştı. Pamuksu yapının sırrı çözüldü.

Sapanca Gölü'nün dibinde bulunmuştu: Pamuksu maddenin sırrı çözüldü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nde görülen "pamuksu" maddenin alg türü olduğunu ifade etti.

Sakallıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Sapanca Gölü'nün iki metre derinlerinde "pamuksu" maddeye rastlanmasının ardından gölden numune alındığını ve bunların aynı gün İstanbul Üniversitesine gönderildiğini belirtti.

Sapanca Gölü nün dibinde bulunmuştu: Pamuksu maddenin sırrı çözüldü 1

Kurum tarafından yapılan analiz ve testlerde, İstanbul Üniversitesi laboratuvarında yapılan incelemelerde bu oluşumun sıcaklık artışına bağlı olarak önceki yıllarda da görülen yeşil alg türü olduğunun tespit edildiğini bildiren Sakallıoğlu, "Mevcut haliyle bu oluşum su sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır." ifadesini kullandı.

Sapanca Gölü'nün farklı noktalarından 17 numune alınarak analiz edildiğini belirten Sakallıoğlu, alg oluşumunu yakından takip ettiklerini ve çoğalmasını önlemek amacıyla gerekli çalışmaları başlattıklarını bildirdi.

Sapanca Gölü nün dibinde bulunmuştu: Pamuksu maddenin sırrı çözüldü 2

Su seviyesindeki düşüş ve çevresel etkenlerin alg oluşumunda etkili olduğuna dikkati çeken Sakallıoğlu, "Su seviyesindeki azalma ve çevresel faktörler nedeniyle oluşan kirlilikten dolayı meydana gelen oluşum için önlemlerimizi hızla devreye alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda hassasiyet göstermelerini, özellikle alg oluşumunun bulunduğu bölgede hızla artan sosyal ve sportif faaliyetlerde gölün kirlenmesine geçit vermemelerini rica ediyoruz.

Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Yusuf Alemdar'ın Sapanca Gölü konusundaki hassasiyeti ve gölün geleceğe sağlıklı bir şekilde ulaşmasındaki yatırımları da kritik öneme sahip. Ballıkaya Barajı isale hattındaki saha çalışmalarının başlaması ve yıllardır beklenen projenin artık hayata geçirilmesi Sapanca Gölü'nün geleceğini garanti altına alacak tarihi yatırımdır." ifadesini kullandı.

Sapanca Gölü nün dibinde bulunmuştu: Pamuksu maddenin sırrı çözüldü 3

Sapanca Gölü'nün korunması amacıyla düzenli olarak analiz ve incelemeler yaptıklarını belirten Sakallıoğlu, gölün su sağlığını korumak için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Sakallıoğlu, şunları kaydetti:

"Farklı noktalardan aldığımız analizlerle Sapanca Gölü'nü yakından takip ediyoruz ve su sağlığının olumsuz etkilenmesine izin vermeyeceğiz. Yakın zamanda başlayacak saha çalışmaları kapsamında gölü çevreleyecek kolektör hattıyla adeta bir koruma kalkanı oluşturacağız. Sapanca Gölü sadece bir su kaynağı değil, Sakarya'nın geçmişinden geleceğine uzanan en kıymetli yaşam alanıdır. Bu değeri koruyarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sapanca Gölü Sakarya
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