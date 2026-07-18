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Dünya Kupası'nda bir ilk: 7 milyon liralık yüzük verilecek

2026 FIFA Dünya Kupası finali yalnızca kupa heyecanına sahne olmayacak. FIFA, turnuva tarihinde ilk kez şampiyon olan futbolculara özel tasarlanan şampiyonluk yüzüğünü takdim edecek.

Dünya Kupası'nda bir ilk: 7 milyon liralık yüzük verilecek
Çiğdem Berfin Sevinç

FIFA, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey Stadyumu'nda oynanacak Arjantin-İspanya finali öncesinde dikkat çeken bir yeniliği duyurdu. Dünya Kupası'nı kazanan takım, kupanın yanı sıra turnuva tarihinde ilk kez şampiyonluk yüzüğüyle de ödüllendirilecek.

SADECE 2026 ADET ÜRETİLECEK

NBA, NFL, NHL ve MLB gibi Kuzey Amerika spor organizasyonlarında uzun yıllardır gelenek haline gelen şampiyonluk yüzükleri, ilk kez FIFA Dünya Kupası'nda kullanılacak.

Toplam 2026 adet üretilecek yüzüklerin 30'u şampiyon takıma verilecek. Kalan 1.996 yüzük ise resmi lisanslı koleksiyon ürünü olarak dünya genelindeki futbolseverlerin satışına sunulacak.

Dünya Kupası nda bir ilk: 7 milyon liralık yüzük verilecek 1

ŞAMPİYON TAKIMA ÖZEL TASARLANACAK

FIFA'nın paylaştığı bilgilere göre yüzüğün bir yüzünde FIFA Dünya Kupası logosu yer alacak. Diğer yüzü ise şampiyon olan takıma özel olarak kişiselleştirilecek.

Her yüzük ayrı seri numarasına sahip olacak ve orijinallik sertifikasıyla birlikte sahiplerine teslim edilecek.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI

Şampiyonluk yüzüklerinin her birinin yaklaşık 130 bin euro değerinde olacağı tahmin ediliyor. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez futbolcular, kupanın yanı sıra koleksiyon değeri taşıyan özel bir ödülün de sahibi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
FIFA yüzük dünya kupası futbol
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