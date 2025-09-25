Sapancaspor eski başkanı Fatih Balkaya başına dayadığı tabancı boş zannetti! Trajik ölüm akıllara durgunluk getirdi...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan Sapanca'nın tanınan iş insanı ve Sapancaspor'un eski başkanı Fatih Balkaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olaya dair iddialar ise yerel basından tarafından derlendi. İşte iddialar…

SİLAHI BOŞ ZANNETTİ İDDİASI

Kocaeli’nin yerel haber sitelerinde yer alan iddialara göre; Fatih Balkaya, bir arkadaşının evinde bulunduğu sırada boş zannettiği tabancasını çıkardı. Tabancayı başına doğru doğrultarak ateş etmesi sonucu kaza sonucu kendini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balkaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sapancaspor'un eski başkanı, entübe edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Balkaya’nın tabancayı neden başına doğrulttuğunu araştırıyor. Görgü tanıkları ve yakın çevresinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

SAPANCASPOR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Sapancaspor, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla eski başkanları Fatih Balkaya'nın vefatını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi…

"Kulübümüzün eski başkanlarından Fatih Balkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."