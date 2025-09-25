SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Sapancaspor eski başkanı Fatih Balkaya başına dayadığı tabancı boş zannetti! Trajik ölüm akıllara durgunluk getirdi...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşanan olay akıllara durgunluk getirdi. Dün öğle saatlerinde Sapancaspor'un eski başkanı Fatih Balkaya, başından vurulmuş şekilde bulundu. Olayın perde arkasına dair iddialar ise şok etkisi yarattı.

Sapancaspor eski başkanı Fatih Balkaya başına dayadığı tabancı boş zannetti! Trajik ölüm akıllara durgunluk getirdi...
Burak Kavuncu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başından vurulmuş halde bulunan Sapanca'nın tanınan iş insanı ve Sapancaspor'un eski başkanı Fatih Balkaya, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olaya dair iddialar ise yerel basından tarafından derlendi. İşte iddialar…

SİLAHI BOŞ ZANNETTİ İDDİASI

Sapancaspor eski başkanı Fatih Balkaya başına dayadığı tabancı boş zannetti! Trajik ölüm akıllara durgunluk getirdi... 1

Kocaeli’nin yerel haber sitelerinde yer alan iddialara göre; Fatih Balkaya, bir arkadaşının evinde bulunduğu sırada boş zannettiği tabancasını çıkardı. Tabancayı başına doğru doğrultarak ateş etmesi sonucu kaza sonucu kendini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balkaya'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sapancaspor'un eski başkanı, entübe edilmesine rağmen yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, Balkaya’nın tabancayı neden başına doğrulttuğunu araştırıyor. Görgü tanıkları ve yakın çevresinin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

SAPANCASPOR BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Sapancaspor eski başkanı Fatih Balkaya başına dayadığı tabancı boş zannetti! Trajik ölüm akıllara durgunluk getirdi... 2

Sapancaspor, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla eski başkanları Fatih Balkaya'nın vefatını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi…
"Kulübümüzün eski başkanlarından Fatih Balkaya vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ederson'a flaş sözler! ''Uğurcan Çakır’ı karşılaştırıyorlar''Ederson'a flaş sözler! ''Uğurcan Çakır’ı karşılaştırıyorlar''
Tedesco'dan oyuncularına fırça! ''Her şeyi çalışamayız. Bunlar zaten...''Tedesco'dan oyuncularına fırça! ''Her şeyi çalışamayız. Bunlar zaten...''
Anahtar Kelimeler:
vefat futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.