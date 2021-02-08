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Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber

08.02.2021 11:23 | Son Güncelleme:
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Saracchi'den Galatasaray'a kötü haber

Derbi maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray'da Marcelo Saracchi gelişmesi yaşandı. Mücadelenin 86. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Taşdemir'e bırakan Uruguaylı oyuncudan Cimbom'a kötü haber geldi. İşte detaylar...

Ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray'da sol bek Marcelo Saracchi, zorlu karşılaşmanın 86. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Taşdemir'e bırakmıştı.

Girdiği ikili mücadelede koşarken sol arka adalesini tutan Uruguaylı oyuncunun buna rağmen mücadeleyi bırakmaması özellikle sosyal medyada da pek çok paylaşımı beraberinde getirdi.

Adale grubundan sakatlanan Saracchi'den kötü haber geldi. 23 yaşındaki sol bekin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

EMRE AS, LİNNES ALTERNATİF

Saracchi'nin sakatlığının ardından sol bekte değişiklik yapacak olan teknik direktör Fatih Terim, sakatlıktan dönen Emre Taşdemir'e görev vermeyi planlıyor.

Ancak Emre'nin maç eksiğinin olduğunu düşünmesi halinde sol bekte Linnes görev alacak.

Haftalardır sağ bek olarak görev alan Linnes'i de Saracchi'nin alternatifi olarak gören İmparator, Emre'nin Alanya karşısındaki performansını yetersiz bulursa Linnes'e şans verecek. (Habertürk)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
linnes de sarachi de maçın yıldızlarıydı iyi koştular umarım en kısa sürede dönerler.

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