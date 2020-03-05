Saracchi yerine gelen Angelino: Leipzig'de kalmak istiyorum

Galatasaray'a Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiralayan RB Leipzig, sol beke Manchester City'den Angelino'yu yine kiralık olarak renklerine bağlamıştı.
Alman temsilcisinde başarışı bir grafik sergileyen Angelino, Manchester City'nin Avrupa kupalarından iki yıl men edilmesinin önemli bir faktör olduğunu ve Leipzig'de kalmak istediği söyledi.
30 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunan Angelino, "Burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Manchester City'e verilen yasak, geleceğim konusunda belirleyici bir gelişme. Bu hem kulübe hem de oyunculara güçlü bir darbe" dedi.
Manchester City'den hocası Pep Guardiola'ya övgüler yağdıran 23 yaşındaki sol bek, "Aslında Guardiola ile son 6 ayda birlikte çalıştığımda nasıl geliştiğimi hemen anlamadım. Videolarımı izlediğimde ise beni nasıl bir oyuncuya dönüştürdüğünü görebiliyorum. Çok hızlı tepkiler veriyorum, bunu açıklayamam ama otomatik olarak yapıyorum. Nagelsmann da Pep'e benziyor. Hafta boyunca bizimle çalışıyor ve anahtar noktaları veriyor" sözlerini kullandı.
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