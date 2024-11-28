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Saraybosna'da Türk taraftarlara saldırı! Bir futbolsever hastanelik oldu, 5 taraftar polis gözetimine alındı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
28.11.2024 15:22
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UEFA Gençler Ligi 3. Tur ilk maçında Trabzonspor U19 takımı deplasmanda Saraybosna ekibi FK Sarajevo ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ardından Bosnalı holiganlar Trabzonsporlu taraftarlara sopalarla saldırdı. İşte detaylar...

Saraybosna'da Türk taraftarlara saldırı! Bir futbolsever hastanelik oldu, 5 taraftar polis gözetimine alındı

UEFA Gençler Ligi 3. Tur ilk maçında deplasmanda Saraybosna ekibi FK Sarajevo ile karşılaşan Trabzonspor U19 Takımı, mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TRİBÜNLERE SALDIRDILAR

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Asim Ferhatovic Hase Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Bosnalı taraftarlar, Trabzonspor tribünlerine saldırdı.

BİR TARAFTAR HASTANEYE KALDIRILDI

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Yaşanan saldırı sonrası yaralanan bir Trabzonspor taraftarı, hastaneye kaldırıldı. Beş Trabzonspor taraftarı ise polis gözetimine alındı.

Saldırının ardından Trabzonspor'dan konu ile alakalı resmi bir açıklama yapıldı. Trabzonspor Kulübü, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"U19 Takımımızın FK Sarajevo ile deplasmanda oynadığı maç sonrasında taraftarlarımıza yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Menfur olayda yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarlarımızın durumu, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Başkonsolosu Sayın Sadık Babür Girgin tarafından yakından takip edilmektedir.

Ayrıca, stadyumda alınan güvenlik önlemlerinin ardından polis gözetiminde bekletilen taraftarlarımızla ilgili süreç, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Yaralı taraftarımızın bir an önce sağlığına kavuşması adına elimizden geleni yapıyor, şanlı Trabzonsporumuzu desteklemek amacıyla Saraybosna’da bulunan tüm taraftarlarımızın sorunsuz bir şekilde ülkemize döneceğine inanıyoruz.

Bu süreçte gösterdikleri hassasiyet ve destekleri için Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Başkonsolosu Sayın Sadık Babür Girgin'e ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Kemal Bozay’a teşekkürlerimizi sunarız."

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Trabzonspor Saraybosna son dakika saldırı
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