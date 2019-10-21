Sardinya adasından navigasyon kullanmak yasak

Sardinya, Akdeniz'in Sicilya ve Kıbrıs ile birlikte en büyük adalarından biri. Akdeniz'in ortasında yer alan ada doğal güzellikleriyle de dikkat çeken bir yer.
İtalya'nın bu turistik adasında yer alan Baunei kasabası, turizmden pay alan yerlerden yalnızca biri.
Yakınındaki muhteşem plajları ve doğasıyla dikkat çeken Baunei'de yerel yönetim dikkat çekici bir karara da imza attı.
Navigasyon uygulamalarının trafikte hatalı yön göstermesi nedeniyle son zamanlarda pek çok turist mağduriyetini bildirmişti.
Bunun üzerine Baunei'deki yerel yönetim bölgede navigasyonlara erişimi durdurdu.
Erken fark edilmezse ucu ölüme gidiyor! Korunmanın 6 yoluysa...
29 Ekim tatili için en güzel rotalar
Dikkat! Uzun süre aynı pozisyonda kalıyorsanız...
Yer: Gaziantep! Roma dönemine ait heykel ve mezar stelleri bulundu
Kadıköy’de silah sesleri! Emekli deniz subayı ölü bulundu
Eski köle adası şimdilerde turistlerin gözdesi oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum