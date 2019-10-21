Sardinya adasından navigasyon kullanmak yasak

Sardinya, Akdeniz'in Sicilya ve Kıbrıs ile birlikte en büyük adalarından biri. Akdeniz'in ortasında yer alan ada doğal güzellikleriyle de dikkat çeken bir yer.

İtalya'nın bu turistik adasında yer alan Baunei kasabası, turizmden pay alan yerlerden yalnızca biri.

Yakınındaki muhteşem plajları ve doğasıyla dikkat çeken Baunei'de yerel yönetim dikkat çekici bir karara da imza attı.

Navigasyon uygulamalarının trafikte hatalı yön göstermesi nedeniyle son zamanlarda pek çok turist mağduriyetini bildirmişti.

Bunun üzerine Baunei'deki yerel yönetim bölgede navigasyonlara erişimi durdurdu.

