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Sarhoş halde Instagram canlı yayını açan Madison LeCroy’un göğüsleri açıldı

29.06.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarhoş halde bir arkadaşıyla beraber Instagram canlı yayını açan televizyon ünlüsü ve Instagram fenomeni Madison LeCroy’un yayın esnasında göğüsleri açıldı. Yaşananların ertesinde bir paylaşım yapan ünlü isim, yaşananlardan ötürü utanç duyduğunu söyledi.

Madison LeCroy, Instagram'da sarhoş ve özensiz bir canlı yayın sırasında yanlışlıkla göğüslerini herkese gösterdikten sonra gündeme bomba gibi düştü.

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İngiliz televizyonlarında yayınlanan Southern Charm programında boy gösteren Madison LeCroy’un arkadaşlarıyla eğlendiği ve sarhoş olduğu belli olan videoda yanlışlıkla birkaç defa göğüsleri açıldı. Arkadaşıyla birlikte dans etmeye kendini kaptıran yıldız bir ara dans ettiği arkadaşının omuzuna çıktığı görülüyor.

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MADİSON LeCROY: GÖĞÜSLERİM İNTERNETİN HER YERİNDE

Yaşanan canlı yayın kazasının ertesi günü Madison LeCroy, yeni bir gönderiyle yaşadıklarını anlattı. Instagram hikayelerinde, "Evet, kendimi berbat, utanmış, hala sarhoş hissediyorum. Dün gece elimden gelenin en iyisi değildi ve açıkçası iyi vakit geçirdim. Göğüslerimin internetin her yerinde olduğunu yeni fark ettim." yazan bir gönderi paylaştı.

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Madison LeCroy, Jennifer Lopez ve eski nişanlısı Alex Rodriguez çiftinin ayrılma nedeni olarak gösterilmişti. FaceTime aracılığıyla Alex Rodriguez ile sohbet ettiğini doğrulayan 30 yaşındaki isim, fiziksel bir birliktelik yaşamadıklarını söylemişti.

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