Sarı karpuz hem görüntüsü hem tadı hem de faydalarıyla şaşırtıyor

Yaz aylarının favori meyvesi karpuzun sarısı yeniden popüler bir hal kazandı. Bir dönem unutulmaya yüz tutan sarı karpuz, Anadolu topraklarında yetişebilen muazzam bir lif kaynağı. Üstelik bu karpuz sağlığımız için de son derece faydalı.
Gözle görülür ilk fark, elbette renkleridir. Kırmızı karpuza kırmızı rengi veren likopen maddesi bulunur. Sarı karpuzda ise sarı rengi veren karoten maddesi vardır.
Likopen maddesi kanser ve serbest radikallere karşı mücadele eder. Karoten bileşeni, A vitamini açısından zengindir.
Vücudu mikroplardan arındırır
Aç karnına tüketilen sarı karpuz kan şekerini dengeler. Vücuttaki serbest radikaller, kan şekeri oranını bozar. Sarı karpuz ise serbest radikallerin emilimini hızlandırır.
Sindirim sistemini düzene sokar
Sarı karpuz iyi bir lif kaynağıdır. Bu sayede bağırsak problemlerinin üstesinden gelerek boşaltımı kolaylaştırır. Bağırsak hareketlerini hızlandırdığı için kabızlığın önüne geçer.
Böbrek taşı oluşumuna engel olur
Karpuzun yüzde 95'i sudur. Bu sayede böbrek taşı oluşumuna engel olur ve böbrekleri toksinlerden arındırır.
Göz sağlığını korur
İyi bir A vitamini kaynağı olan sarı karpuz, katarakt hastalığı riskini aza indirir ve düzenli tüketildiğinde net bir görüş sağlar.
Kilo vermeyi hızlandırır
Kalori oranı son derece düşüktür. Su oranı yüksek olduğu için midede yer kaplayarak tok kalma süresini uzatır.
Kalp sağlığını destekler
Sitrülin bakımından zengin olan karpuz, kan basıncını dengeler ve kalp ve dolaşım sistemini korur.
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