Sarı karpuz hem görüntüsü hem tadı hem de faydalarıyla şaşırtıyor

Yaz aylarının favori meyvesi karpuzun sarısı yeniden popüler bir hal kazandı. Bir dönem unutulmaya yüz tutan sarı karpuz, Anadolu topraklarında yetişebilen muazzam bir lif kaynağı. Üstelik bu karpuz sağlığımız için de son derece faydalı.

Faydalarından önce kırmızı karpuzla arasındaki farklardan bahsedelim;

Gözle görülür ilk fark, elbette renkleridir. Kırmızı karpuza kırmızı rengi veren likopen maddesi bulunur. Sarı karpuzda ise sarı rengi veren karoten maddesi vardır.

Likopen maddesi kanser ve serbest radikallere karşı mücadele eder. Karoten bileşeni, A vitamini açısından zengindir.

Faydaları ise;

Vücudu mikroplardan arındırır

Aç karnına tüketilen sarı karpuz kan şekerini dengeler. Vücuttaki serbest radikaller, kan şekeri oranını bozar. Sarı karpuz ise serbest radikallerin emilimini hızlandırır.

Sindirim sistemini düzene sokar

Sarı karpuz iyi bir lif kaynağıdır. Bu sayede bağırsak problemlerinin üstesinden gelerek boşaltımı kolaylaştırır. Bağırsak hareketlerini hızlandırdığı için kabızlığın önüne geçer.

Böbrek taşı oluşumuna engel olur

Karpuzun yüzde 95'i sudur. Bu sayede böbrek taşı oluşumuna engel olur ve böbrekleri toksinlerden arındırır.