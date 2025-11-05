Sarı kart nedir, hangi durumlarda verilir?

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), uluslararası futbolun zirvesidir. Ayrıca tüm spor federasyonları arasında Olimpiyat Komitesi'nden sonra en büyük organizasyonlardan birisidir. Futbol oyun kuralları FIFA tarafından IFAB yönetmelikleri aracılığıyla düzenlenmektedir. Ülke veya kulüp bazında tüm takımların, uluslararası futbol turnuvalarında mücadele edebilmeleri için FIFA kurallarına uymaları gerekmektedir.

Futbol oyun kuralları, adil rekabetin, mücadeleci karşılaşmaların, futbolcu sağlığının, seyir zevkinin ve oyun düzeninin korunması ve sağlanmasına yönelik belirlenmektedir. Kart cezaları bu kuralların hakem tarafından saha içinde uygulanmasıdır. Futbol sarı kart uygulaması da disiplin davranışlarına yönelik oyun içi aksiyonlar arasında yer alır.

Sarı kart nedir?

Sarı kart, futbol maçlarında görevli hakemler tarafından gerekli hallerde futbolculara gösterilen ihtar araçlarıdır. Standart boyuta sahip ve tamamı sarı renkte olan plastik türevi bir karttır. Hakemlerin sarı kart gösterdiği durumlarda hakem görevlisi ve futbolcu başta olmak üzere teknik ekibin anlayacağı netlikte olması gerekmektedir. Hakem genellikle futbolcuyla fiziksel mesafesini kapatır ve doğrudan sarı kart gördüğünü ifade eder. Ayrıca teknik ekipten veya yedek oyunculardan kişilere de sarı kart gösterme yetkisine sahiptir.

Sarı karttan sonra hakem 4. hakeme bilgi vererek sarı kart gören kişinin kenardaki teknik ekibe de iletilmesini bildirir.

Sarı kart; çeşitli durumlarda gösterilen bir ihtar davranışıdır. Kırmızı karttan önceki son ihtar özelliği taşıyabilir. Eğer kart gören kişi karta sebep olan davranışını sürdürürse veya eşit derecede başka bir ihlalde bulunursa 2. sarı kartı görerek oyun veya saha dışı kalır.

Sarı kart hangi durumlarda verilir?

Sarı kart verilen haller genel olarak disiplin davranışları veya oyun içi centilmenliğe aykırı davranışlardır. Rakiplere karşı yapılan tehlikeli fauller, atak kesme girişiminde yapılan engellemeler, topa el ile yapılan bilinçli müdahaleler, hakemlere yapılan şiddetli itiraz, agresiflik içeren tepkiler, rakibi kışkırtıcı davranış ve abartılı gol sevinçleri sarı kart ile cezalandırılır. Buradaki kıstas yapılan davranışın oyun içi aksiyonları durdurmaya veya engellemeye yönelik olmasıdır. Ancak sertlik ve aşırılık da kırmızı kart seviyesinin belirlenmesinde önemlidir. Fauller ve atak kesme girişimlerinde eylemin boyutuna bakılmaktadır.

Futbolcunun yaptığı sert faullerde dikkatsiz olması genellikle sarı kartla cezalandırılır. Faullerin kasti ve yüksek risk içerdiği durumlarda ise doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edilebilir. Atak kesmeye yönelik ihtarlar ise tartışmaya ve yoruma açık pozisyonlardır. Buradaki kıstas "mutlak gol şansı" olarak ifade edilir. Oyuncunun atağı kestiği davranışları topu eliyle durdurması, rakibini formasından çekmesi veya benzer bir fiziksel müdahalede bulunması olabilir.

Eylemi gerçekleştiren oyuncunun arkasında başka bir takım arkadaşı varsa veya konum olarak atağın gol ile sonuçlanmasına "mutlak" olarak bakılmıyorsa sarı kart cezası yeterli görülmektedir.

Sarı kart gören futbolcu aynı maç içerisinde tekrardan kart görmezse oyundan ihraç edilmez. Ancak sarı kartın gösterildiği turnuvanın formatına göre çoklu maçlarda (2,3 veya 4) sarı kart gören oyuncular toplam sayıya ulaştıklarında bir sonraki maçta cezalı duruma düşmektedir.