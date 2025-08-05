SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Sarı-Kırmızılılar'da tepkiler dinmiyor! Yeni transferin sözleri taraftarı çıldırttı: Galatasaray benim için küçük bir adım

Galatasaray'ın Altınordu'dan kadrosuna kattığı 17 yaşındaki file bekçisi Arda Yılmaz, Sarı-Kırmızılılar'a imza atmasının ardından verdiği ilk röportajıyla gündem oldu. Genç eldiven yaptığı açıklamada Galatasaray'a transferini 'küçük bir adım' olarak nitelendirirken, bu sözler taraftarın büyük tepkisine neden oldu. İşte detaylar...

Sarı-Kırmızılılar'da tepkiler dinmiyor! Yeni transferin sözleri taraftarı çıldırttı: Galatasaray benim için küçük bir adım
Berker İşleyen

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geleceğe yönelik yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Altınordu'dan 17 yaşındaki genç kaleci Arda Yılmaz'ı transfer etti.

"BENİM İÇİN UFAK BİR ADIM"

Sarı-Kırmızılılar da tepkiler dinmiyor! Yeni transferin sözleri taraftarı çıldırttı: Galatasaray benim için küçük bir adım 1

Altınordu'da forma giyen Arda Yılmaz, Galatasaray'a transferi öncesinde açıklamalarda bulundu. Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Sonuçta bu transfer benim için ufak bir adım. Benim hedefim her zaman Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak. Şimdi asıl daha çok çalışma vakti geldi. Kendimi gösterip, kendimi oraya ait olduğumu kanıtlayarak, kendi başarımla oralara gidebileceğime inanıyorum. Kendime sonsuz güvenim tam." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Sarı-Kırmızılılar da tepkiler dinmiyor! Yeni transferin sözleri taraftarı çıldırttı: Galatasaray benim için küçük bir adım 2

Arda Yılmaz'ın bu sözleri, Galatasaray taraftarları tarafından olumsuz karşılandı. Bazı taraftarlar, genç kalecinin açıklamalarının Galatasaray'ı küçümser nitelikte olduğunu düşünerek tepki gösterdi ve sözlerini düzeltmesini istedi.

İŞTE O SÖZLER...

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig'de ilk haftadan kaos! Ortalık karıştı: Kabul etmiyoruzSüper Lig'de ilk haftadan kaos! Ortalık karıştı: Kabul etmiyoruz
Bu da oldu... İŞKUR üzerinden futbolcu ilanı açtılar!Bu da oldu... İŞKUR üzerinden futbolcu ilanı açtılar!
Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Altınordu son dakika galatasaray tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Süper Lig'de ilk haftadan kaos! Ortalık karıştı: Kabul etmiyoruz

Süper Lig'de ilk haftadan kaos! Ortalık karıştı: Kabul etmiyoruz

Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu

Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu

Kerem bir sonraki maçta yok! Benfica'nın 'Fenerbahçe' kararı ortalığı karıştırdı

Kerem bir sonraki maçta yok! Benfica'nın 'Fenerbahçe' kararı ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı...

Fenerbahçe'den ayrıldı! Yeni takımı açıklandı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.