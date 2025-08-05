Sarı-Kırmızılılar'da tepkiler dinmiyor! Yeni transferin sözleri taraftarı çıldırttı: Galatasaray benim için küçük bir adım

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, geleceğe yönelik yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Altınordu'dan 17 yaşındaki genç kaleci Arda Yılmaz'ı transfer etti.

"BENİM İÇİN UFAK BİR ADIM"

Altınordu'da forma giyen Arda Yılmaz, Galatasaray'a transferi öncesinde açıklamalarda bulundu. Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Sonuçta bu transfer benim için ufak bir adım. Benim hedefim her zaman Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak. Şimdi asıl daha çok çalışma vakti geldi. Kendimi gösterip, kendimi oraya ait olduğumu kanıtlayarak, kendi başarımla oralara gidebileceğime inanıyorum. Kendime sonsuz güvenim tam." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Arda Yılmaz'ın bu sözleri, Galatasaray taraftarları tarafından olumsuz karşılandı. Bazı taraftarlar, genç kalecinin açıklamalarının Galatasaray'ı küçümser nitelikte olduğunu düşünerek tepki gösterdi ve sözlerini düzeltmesini istedi.

İŞTE O SÖZLER...