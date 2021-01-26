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Sarıgöl’de uyuşturucuya geçit yok

26.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
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Sarıgöl’de uyuşturucuya geçit yok

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tüfeklerle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.Manisa’nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin rutin yol kontrollerinde araçlarda bulunan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlara el konulurken 5 kişi de gözaltına alındı.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tüfeklerle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.
Manisa’nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin rutin yol kontrollerinde araçlarda bulunan uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlara el konulurken 5 kişi de gözaltına alındı. A.D. (35) adlı kişide 2.2 gram esrar, H.K.T. (33) isimli şahısta yaş olarak 1.2 bonzai ve ruhsatsız silah, M.E. (31) ve M.A. (31) isimli şahıslarda ruhsatsız silah, tüfek ve kesici alet, K.Y (31) isimli şahısta ise 34 adet uyuşturucu hap ile birlikte ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar uyuşturucu ticaretinden işlem yapılarak adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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