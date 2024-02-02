YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu

AA AA
02.02.2024 13:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son günlerinde yoğunluk oluştu.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili olan ve kar kalınlığının 155 santimetreye ulaştığı merkez, yarıyıl tatilinde Türkiye'nin birçok noktasından ziyaretçi ağırladı.

Merkezde yoğunluk oluşturan aileler, çocuklarıyla kızakla kaydı, snowboard ve kayak yaptı.

Kayak eğitmeni Emrah Usta, AA muhabirine, yarıyıl tatili süresince ilçede ve kayak merkezinde yoğunluk yaşandığını söyledi.

Usta, bu sene kayak için bütün koşulların müsait olduğunu belirterek, "Öğrencilerimize ilk başlangıç pistinde kayak öğretiyoruz. Sömestirde yoğunluk iyi, sezon devam ediyor." dedi.

İstanbul'dan tatil için gelen çocuklardan Berk Nankabak da Sarıkamış'a ilk defa geldiklerini belirterek, "Tatil için Sarıkamış'a geldik, çok güzel kayak keyfi yaşadık ve herkesi Sarıkamış'a bekleriz." diye konuştu.

Çocuklardan Hazal Çamlı da Sarıkamış'ta çok eğlendiğini, çok güzel vakit geçirdiğini anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmaniye’de 12 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör yakalandıOsmaniye’de 12 düzensiz göçmen yakalandı, organizatör yakalandı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olduAmasya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandıAranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 15 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Sarıkamış kayak tatil

Kars Namaz Vakitleri 2 Şubat Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:10
Öğle
12:26
İkindi
15:07
Akşam
17:32
Yatsı
18:54

Kars Nöbetçi Eczaneler 2 Şubat Cuma

Aras eczanesi
Kagizman
Esra eczanesi
Arpacay
Yalçin eczanesi
Merkez
Sağlik eczanesi
Sarikamis
Tümünü Göster
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.