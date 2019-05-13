Sarıkamış’ta çocukların yemek paylaşımı duygulandırdı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Belediye İş Merkezi önünde oturan iki çocuğun şeker ve muzlarını birbirleri ile paylaşımı duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.
İlçede iftara saatler kala iki küçük çocuğun elindeki yiyecekleri birbiriyle paylaşması sosyal medyada büyük beğeni topladı. (İHA)
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