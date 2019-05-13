Mynet Trend

Sarıkamış’ta çocukların yemek paylaşımı duygulandırdı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 07:57 | Son Güncelleme

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kayda geçen çocukların görüntüsü izleyenleri duygulandırdı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Belediye İş Merkezi önünde oturan iki çocuğun şeker ve muzlarını birbirleri ile paylaşımı duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.
İlçede iftara saatler kala iki küçük çocuğun elindeki yiyecekleri birbiriyle paylaşması sosyal medyada büyük beğeni topladı. (İHA)

PARTNERYatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor?
Kurtarmak için seferber oldularKurtarmak için seferber oldular
Bu havuzu görenler şaşkına döndüBu havuzu görenler şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Çocuk Yemek paylaşım

En Çok Okunan Trend Haberler

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Fener Ol kampanyasında ne kadar bağış toplandı?

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay! Cemaat seferber oldu

Teravih namazı sırasında ortalığı karıştıran olay! Cemaat seferber oldu

Dehşete düşüren itiraf! 'Kardeşimin başına taşla vurup önce öldürdüm sonra...'

Dehşete düşüren itiraf! 'Kardeşimin başına taşla vurup önce öldürdüm sonra...'

Öfkeli yeğen öz dayısına pompalı tüfekle saldırdı!

Öfkeli yeğen öz dayısına pompalı tüfekle saldırdı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu banknotu gören şaşırdı!

Bu banknotu gören şaşırdı!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Dünyayı gezdi! Aradığını Sivas'ta buldu

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Davutoğlu ikna etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fosseptik çukuruna düşen inek için seferber oldular

Kurtarmak için seferber oldular

Köpüren havuzu görenler şaşkına döndü

Bu havuzu görenler şaşkına döndü

Kolombiya'da barut imalathanesinde patlama!

Ortalık savaş alanına döndü

Kural ihlali yapan sürücüye baltalı saldırı

Sürücüye baltalı saldırı!

Arjantin’de milletvekili ve devlet görevlisine silahlı saldırı kamerada

Milletvekili ve devlet görevlisine silahlı saldırı kamerada

Rusya'da silahlı saldırıya uğrayan iş adamı canını zor kurtardı

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.