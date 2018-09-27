Sarımsağı neden bütün bir şekilde yutmamalısınız?

Soğukların başlamasıyla birlikte hastalıklar kapıyı çalmaya başladı bile. Hızlı hava değişimi beraberinde grip ve soğuk algınlığı getirebiliyor. Kendinizi hastalıklardan uzak tutmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız antimikrobiyal etkisi olan sarımsağı tüketmeniz gerekiyor. Bünyesinde birçok mineral, çeşitli enzimler, A, B ve C grubu vitaminleri içermesiyle vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren sarımsak, metabolizmayı da kontrol altında tutarak kış aylarını rahat geçirmenizi sağlayacaktır.
Sarımsağı düzenli bir şekilde tükettiğinizde mide, göğüsi kolon ve prostat kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskiniz en aza iner. Yapılan bazı çalışmalarda tümör oluşumunun engellendiği ve büyümesinin durduğu bile gözlemlenmiştir. Kokusundan rahatsız oluyorsanız bunun için sütün içinde 2 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır.
İçeriğinde bulunan inülin sayesinde prebiyotik özelliği göstermektedir. Prebiyotikler ise bağırsaklar için adeta mucizevi bir kaynaktır, bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler ve çoğalmalarını sağlar. Düzenli sarımsak tüketildiğinde sindirim sorunlarınız ortadan kalkar. Ne demişler arkadaşlar; bağırsaklarımızın bizim ikinci beynimizdir. Es geçmeyelim lütfen!
Sarımsak, vücuda zarar veren maddeleri etkisiz hale getirir. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Damarların hasara uğramasına neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek vücudunuzu korur. Bunların yanı sıra yüksek kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur.
Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre sarımsak, kandaki iyi huylu kolesterolü yükseltip köyü huylu kolesterolü düşürmektedir. Aynı zamanda kanda meydana gelen pıhtılaşmayı enfeller ve pıhtıları çözen sistemi aktif hale getirir. Yani kanı sulandırıcı bir etkisi vardır.
Sarımsağı hap gibi yutmanın ne yazık ki bir faydası yoktur. Sarımsağı ezince ya da çiğneyince ortaya allinaz enzimi çıkar. Bu enzimin açığa çıkması sonucu yukarıda bahsettiğimiz faydalarından yararlanmanız pek mümkün değildir. Bu sebeple sarımsağın çiğ bir şekilde ezilmiş halde ya da çiğneyerek tüketilmesi önerilir.
Domates püresi yöntemi
Sarımsak kokusunu geçiren en etkili yöntemlerden biridir. Domates püresiyle ellerinizi ovaladığınızda kokunun uçup gittiğini fark edeceksiniz. Bu yüzden domatesi heba etmem diyenlerdenseniz ikinci yöntemimiz sizler için gelsin :)
Metal yüzey etkisi
Sarımsakla tüm işinizi bitirdikten sonra en son aşamada ellerinizi musluğun altında bir metal tutarak ovuşturun. Bu metal parçası kaşık ya da çatal olabilir. Koku saniyeler içinde gideceki buna emin olabilirsiniz.
Koli bandı yöntemi
Koli bandı yöntemini bilmeyen birçok kişi olabilir, haklısınız biz de yeni öğrendik sayılır :) Sarımsak kokusunu geçirmek için ellerinizi koli bandıyla sarıp 30 dakika bekleyin. 30 dakika sonra bant çıktığında koku da gitmiş olacaktır. Evet, biraz delice :) Neyse, fazla bilgi göz çıkarmaz...
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