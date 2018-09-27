Sarımsağı neden bütün bir şekilde yutmamalısınız?

Soğukların başlamasıyla birlikte hastalıklar kapıyı çalmaya başladı bile. Hızlı hava değişimi beraberinde grip ve soğuk algınlığı getirebiliyor. Kendinizi hastalıklardan uzak tutmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız antimikrobiyal etkisi olan sarımsağı tüketmeniz gerekiyor. Bünyesinde birçok mineral, çeşitli enzimler, A, B ve C grubu vitaminleri içermesiyle vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren sarımsak, metabolizmayı da kontrol altında tutarak kış aylarını rahat geçirmenizi sağlayacaktır.

Kanserden koruyor

Sarımsağı düzenli bir şekilde tükettiğinizde mide, göğüsi kolon ve prostat kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskiniz en aza iner. Yapılan bazı çalışmalarda tümör oluşumunun engellendiği ve büyümesinin durduğu bile gözlemlenmiştir. Kokusundan rahatsız oluyorsanız bunun için sütün içinde 2 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır.

Sindirim sistemini düzenler

İçeriğinde bulunan inülin sayesinde prebiyotik özelliği göstermektedir. Prebiyotikler ise bağırsaklar için adeta mucizevi bir kaynaktır, bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler ve çoğalmalarını sağlar. Düzenli sarımsak tüketildiğinde sindirim sorunlarınız ortadan kalkar. Ne demişler arkadaşlar; bağırsaklarımızın bizim ikinci beynimizdir. Es geçmeyelim lütfen!