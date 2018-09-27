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Sarımsağı neden bütün bir şekilde yutmamalısınız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Severek tükettiğimiz sarımsak yemeklere lezzet katmasının yanı sıra çok güçlü bir doğal antibiyotik kaynağıdır. Ancak faydalarından doğru bir şekilde yararlanabilmemiz için nasıl tüketmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Yıllardır söylenen sarımsağı bütün bir şekilde yutmak aslında yapılan yanlışlardan biri...

Sarımsağı neden bütün bir şekilde yutmamalısınız?

Soğukların başlamasıyla birlikte hastalıklar kapıyı çalmaya başladı bile. Hızlı hava değişimi beraberinde grip ve soğuk algınlığı getirebiliyor. Kendinizi hastalıklardan uzak tutmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek istiyorsanız antimikrobiyal etkisi olan sarımsağı tüketmeniz gerekiyor. Bünyesinde birçok mineral, çeşitli enzimler, A, B ve C grubu vitaminleri içermesiyle vücudun savunma mekanizmasını güçlendiren sarımsak, metabolizmayı da kontrol altında tutarak kış aylarını rahat geçirmenizi sağlayacaktır.

sarımsak

Kanserden koruyor

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Sarımsağı düzenli bir şekilde tükettiğinizde mide, göğüsi kolon ve prostat kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskiniz en aza iner. Yapılan bazı çalışmalarda tümör oluşumunun engellendiği ve büyümesinin durduğu bile gözlemlenmiştir. Kokusundan rahatsız oluyorsanız bunun için sütün içinde 2 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır.

Sindirim sistemini düzenler

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İçeriğinde bulunan inülin sayesinde prebiyotik özelliği göstermektedir. Prebiyotikler ise bağırsaklar için adeta mucizevi bir kaynaktır, bağırsaklardaki yararlı bakterileri besler ve çoğalmalarını sağlar. Düzenli sarımsak tüketildiğinde sindirim sorunlarınız ortadan kalkar. Ne demişler arkadaşlar; bağırsaklarımızın bizim ikinci beynimizdir. Es geçmeyelim lütfen!

Kan şekerini dengeler

sarımsak4

Sarımsak, vücuda zarar veren maddeleri etkisiz hale getirir. Güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Damarların hasara uğramasına neden olan serbest radikalleri etkisiz hale getirerek vücudunuzu korur. Bunların yanı sıra yüksek kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur.

Kötü huylu kolesterolü düşürür

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre sarımsak, kandaki iyi huylu kolesterolü yükseltip köyü huylu kolesterolü düşürmektedir. Aynı zamanda kanda meydana gelen pıhtılaşmayı enfeller ve pıhtıları çözen sistemi aktif hale getirir. Yani kanı sulandırıcı bir etkisi vardır.

Sarımsağı bütün bir şekilde yutmak yanlış mı?

sarımsakkk

Sarımsağı hap gibi yutmanın ne yazık ki bir faydası yoktur. Sarımsağı ezince ya da çiğneyince ortaya allinaz enzimi çıkar. Bu enzimin açığa çıkması sonucu yukarıda bahsettiğimiz faydalarından yararlanmanız pek mümkün değildir. Bu sebeple sarımsağın çiğ bir şekilde ezilmiş halde ya da çiğneyerek tüketilmesi önerilir.

Eldeki sarımsak kokusu nasıl geçer?

Domates püresi yöntemi

domates suyu

Sarımsak kokusunu geçiren en etkili yöntemlerden biridir. Domates püresiyle ellerinizi ovaladığınızda kokunun uçup gittiğini fark edeceksiniz. Bu yüzden domatesi heba etmem diyenlerdenseniz ikinci yöntemimiz sizler için gelsin :)

Metal yüzey etkisi

metal

Sarımsakla tüm işinizi bitirdikten sonra en son aşamada ellerinizi musluğun altında bir metal tutarak ovuşturun. Bu metal parçası kaşık ya da çatal olabilir. Koku saniyeler içinde gideceki buna emin olabilirsiniz.

Koli bandı yöntemi

koli bandı

Koli bandı yöntemini bilmeyen birçok kişi olabilir, haklısınız biz de yeni öğrendik sayılır :) Sarımsak kokusunu geçirmek için ellerinizi koli bandıyla sarıp 30 dakika bekleyin. 30 dakika sonra bant çıktığında koku da gitmiş olacaktır. Evet, biraz delice :) Neyse, fazla bilgi göz çıkarmaz...


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