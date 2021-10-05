Böyle saklamazsanız bütün vitamini ve faydası yok olabilir! Sarımsağı saklamanın 5 farklı yolu

Sarımsak, içerisinde doğal antibiyotik bulunduğu için oldukça önemli bir besin. Ancak toplu bir şekilde aldığımız sarımsakları ayıklamak da bazen işkenceye dönüşebiliyor. Sarımsakları kolayca ve farklı şekillerde saklamanın yollarını sizin için derledik. İşte sarımsakları bozulmadan saklamanın 5 farklı yolu...
Sarımsakları soymadan saklamak için uzun saplı olmalarına özen göstermelisiniz. Bu sayede çok daha kolay örüldüğünü göreceksiniz.
Sarımsakları bir araya getirerek saplarını içine alacak şekilde örün.
Sarımsakların kabuğunu soyun ve zarından arındırmak için yıkayın.
Daha sonra bir havlu kağıt yardımıyla kurulayın.
Tercihinize göre sarımsakları havanda ezebilir veya rendeleyebilirsiniz.
Sarımsakları hava almayan kavanozlara yerleştirin. Bu aşamada kavanozların ıslak olmamasına özen gösterin.
Üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyin.
Eklediğiniz zeytinyağı ve tuz, sarımsaklarla karışarak yemeklerinize çok farklı ve güzel bir lezzet verir.
Sonrasında kavanozları buzdolabında saklayabilirsiniz.
Sarımsakları soyarak kabuklarını temizleyin.
Sonrasında sarımsaklarınızın miktarına göre rendeleyebilir ya da mutfak robotunda dilediğiniz gibi küçültebilirsiniz.
Buz kalıplarına küçülttüğünüz sarımsakları eşit bir şekilde paylaştırın.
Eğer buz kalıbınız yoksa sarımsakları buzdolabı poşetinin içine de yayabilirsiniz.
Sarımsakları kullanacağınız yere göre üzerine zeytinyağı veya içme suyu ekleyebilirsiniz.
Sarımsakların kabuğunu soyduktan sonra cam kavanozlara yerleştirin.
İçine sirke, tuz ve su ilave edin.
Acı seviyorsanız sarımsak turşusunun üzerine acı biber de ekleyebilirsiniz.
Hava almayacak şekilde sıkıca kapağını kapatın.
Sarımsakları soyarak temizleyin.
Sonrasında dilimleyerek yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin.
Sarımsakları fırına alarak yarım saat boyunca 45 derecede ve alt-üst ayarda kurutun.
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