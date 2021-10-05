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Böyle saklamazsanız bütün vitamini ve faydası yok olabilir! Sarımsağı saklamanın 5 farklı yolu

04.10.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neredeyse her yemeğe yakışan sarımsak, mutfağımızın olmazsa olmazları arasında. Koyduğumuz her yemeğe ayrı bir lezzet veren ve şifa kaynağı olan sarımsağı bozulmadan saklamak da bir o kadar önemli. Neyse ki sarımsakları bozulmadan saklamak için birkaç yol var. Gelin, sarımsakları bozulmadan uzun süre saklamanın yollarını birlikte inceleyelim.

Böyle saklamazsanız bütün vitamini ve faydası yok olabilir! Sarımsağı saklamanın 5 farklı yolu

Sarımsak, içerisinde doğal antibiyotik bulunduğu için oldukça önemli bir besin. Ancak toplu bir şekilde aldığımız sarımsakları ayıklamak da bazen işkenceye dönüşebiliyor. Sarımsakları kolayca ve farklı şekillerde saklamanın yollarını sizin için derledik. İşte sarımsakları bozulmadan saklamanın 5 farklı yolu...

1. SARIMSAKLARI ÖRGÜ YAPARAK SAKLAMA

  • Sarımsakları soymadan saklamak için uzun saplı olmalarına özen göstermelisiniz. Bu sayede çok daha kolay örüldüğünü göreceksiniz.

  • Sarımsakları bir araya getirerek saplarını içine alacak şekilde örün.

  • Sarımsaklar sıcak ve nemli yerlerde filizlenmeye başladığı için ördükten sonra karanlık ve serin bir yerde saklamaya dikkat edin.

2. SARIMSAKLARI EZEREK VEYA RENDELEYEREK SAKLAMA

  • Sarımsakların kabuğunu soyun ve zarından arındırmak için yıkayın.

  • Daha sonra bir havlu kağıt yardımıyla kurulayın.

  • Tercihinize göre sarımsakları havanda ezebilir veya rendeleyebilirsiniz.

  • Sarımsakları hava almayan kavanozlara yerleştirin. Bu aşamada kavanozların ıslak olmamasına özen gösterin.

  • Üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyin.

  • Eklediğiniz zeytinyağı ve tuz, sarımsaklarla karışarak yemeklerinize çok farklı ve güzel bir lezzet verir.

  • Sonrasında kavanozları buzdolabında saklayabilirsiniz.

  • Kavanozdaki sarımsakları kullandıkça azalan zeytinyağını yenilemeyi unutmayın.

3. SARIMSAKLARI BUZLUKTA SAKLAMA

  • Sarımsakları soyarak kabuklarını temizleyin.

  • Sonrasında sarımsaklarınızın miktarına göre rendeleyebilir ya da mutfak robotunda dilediğiniz gibi küçültebilirsiniz.

  • Buz kalıplarına küçülttüğünüz sarımsakları eşit bir şekilde paylaştırın.

  • Eğer buz kalıbınız yoksa sarımsakları buzdolabı poşetinin içine de yayabilirsiniz.

  • Sarımsakları kullanacağınız yere göre üzerine zeytinyağı veya içme suyu ekleyebilirsiniz.

  • Daha sonra hazırladığınız sarımsakları buzluğa koyabilirsiniz.

4. SARIMSAKLARI TURŞU YAPARAK SAKLAMA

  • Sarımsakların kabuğunu soyduktan sonra cam kavanozlara yerleştirin.

  • İçine sirke, tuz ve su ilave edin.

  • Acı seviyorsanız sarımsak turşusunun üzerine acı biber de ekleyebilirsiniz.

  • Hava almayacak şekilde sıkıca kapağını kapatın.

  • Serin ve kuru bir yerde saklayın.

5. SARIMSAKLARI KURUTARAK SAKLAMA

  • Sarımsakları soyarak temizleyin.

  • Sonrasında dilimleyerek yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizin.

  • Sarımsakları fırına alarak yarım saat boyunca 45 derecede ve alt-üst ayarda kurutun.

  • Kuruttuğunuz sarımsakları hava almayan bir kavanozda 1-2 ay saklayabilirsiniz.
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