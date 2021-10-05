Böyle saklamazsanız bütün vitamini ve faydası yok olabilir! Sarımsağı saklamanın 5 farklı yolu

Sarımsak, içerisinde doğal antibiyotik bulunduğu için oldukça önemli bir besin. Ancak toplu bir şekilde aldığımız sarımsakları ayıklamak da bazen işkenceye dönüşebiliyor. Sarımsakları kolayca ve farklı şekillerde saklamanın yollarını sizin için derledik. İşte sarımsakları bozulmadan saklamanın 5 farklı yolu...

1. SARIMSAKLARI ÖRGÜ YAPARAK SAKLAMA

Sarımsakları soymadan saklamak için uzun saplı olmalarına özen göstermelisiniz. Bu sayede çok daha kolay örüldüğünü göreceksiniz.

Sarımsakları bir araya getirerek saplarını içine alacak şekilde örün.

Sarımsaklar sıcak ve nemli yerlerde filizlenmeye başladığı için ördükten sonra karanlık ve serin bir yerde saklamaya dikkat edin.

2. SARIMSAKLARI EZEREK VEYA RENDELEYEREK SAKLAMA

Sarımsakların kabuğunu soyun ve zarından arındırmak için yıkayın.

Daha sonra bir havlu kağıt yardımıyla kurulayın.

Tercihinize göre sarımsakları havanda ezebilir veya rendeleyebilirsiniz.

Sarımsakları hava almayan kavanozlara yerleştirin. Bu aşamada kavanozların ıslak olmamasına özen gösterin.

Üzerine zeytinyağı ve tuz ekleyin.

Eklediğiniz zeytinyağı ve tuz, sarımsaklarla karışarak yemeklerinize çok farklı ve güzel bir lezzet verir.

Sonrasında kavanozları buzdolabında saklayabilirsiniz.

Kavanozdaki sarımsakları kullandıkça azalan zeytinyağını yenilemeyi unutmayın.

3. SARIMSAKLARI BUZLUKTA SAKLAMA

Sarımsakları soyarak kabuklarını temizleyin.

Sonrasında sarımsaklarınızın miktarına göre rendeleyebilir ya da mutfak robotunda dilediğiniz gibi küçültebilirsiniz.

Buz kalıplarına küçülttüğünüz sarımsakları eşit bir şekilde paylaştırın.

Eğer buz kalıbınız yoksa sarımsakları buzdolabı poşetinin içine de yayabilirsiniz.

Sarımsakları kullanacağınız yere göre üzerine zeytinyağı veya içme suyu ekleyebilirsiniz.

Daha sonra hazırladığınız sarımsakları buzluğa koyabilirsiniz.

4. SARIMSAKLARI TURŞU YAPARAK SAKLAMA

Sarımsakların kabuğunu soyduktan sonra cam kavanozlara yerleştirin.

İçine sirke, tuz ve su ilave edin.

Acı seviyorsanız sarımsak turşusunun üzerine acı biber de ekleyebilirsiniz.

Hava almayacak şekilde sıkıca kapağını kapatın.

Serin ve kuru bir yerde saklayın.

5. SARIMSAKLARI KURUTARAK SAKLAMA