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Sarımsağın 10 şaşırtıcı faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.06.2018 10:14 | Son Güncelleme

Acı tadı ve keskin kokusundan dolayı çoğu insanın yemekten kaçındığı sarımsak sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. Ama sarımsağı faydaları sadece sağlığınızla sınırlı değil. İşte sarımsağın 10 şaşırtıcı faydası

Sarımsağın 10 şaşırtıcı faydası

Kırılan camlar

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Sarımsak doğal bir yapıştırıcıdır. Sarımsağın yapışkan suyunu çatlamış ve kırılmış camlarınızı tamir etmek için kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey içlerindeki yapışkan suyu çıkarmak için sarımsak dişlerini ezmek.

Diş ağrıları

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Sarımsağın içindeki sistein maddesi doğal bir anestetiktir. Ağrıyan dişlerinizin üzerine birkaç dakika boyunca sarımsak sürmek kısa süreli olarak ağrıları hafifletecektir.

Yüz temizliği

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Sarımsağın antiseptik ve mikrop öldürücü özellikleri akne, akne izleri ve ciltteki diğer lekeleri yok etmede kullanılabilir. Sarımsağı direk cildinize sürebilir, 15 dakika beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Ya da sarımsak tüketerek cildinizi içeriden temizlemesini sağlayabilirsiniz.

Ayak mantarı

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Ayak mantarlarına sebep olan mantar türleri sarımsağa karşı duyarlıdır. Sarımsak dişlerini sıcak suyu koyup ayağınızı 30 dakika boyunca bu suda bekleterek ayak mantarlarınızdan kurtulabilirsiniz.

Kulak iltihapları

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Kulak iltihaplarınızı tedavi etmek için sarımsak dişlerini sıkarak sarımsak yağını çıkarın. Bu yağı biraz ısıtıp bir pipet yardımı ile kulağınıza damlatın. Bu yöntem özellikle antibiyotik almak için çok küçük olan çocukları tedavi etmek için harika bir yoldur.

KAYNAK: SABAH SAĞLIK

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