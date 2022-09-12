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  4. Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

Sarıyer'de alışveriş merkezindeki silahlı kavgada 6 kişi yaralandı

12.09.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer Kaymakamlığı: - "Olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir"

İSTANBUL (AA) - Sarıyer Kaymakamlığı, ilçedeki bir alışveriş merkezinin restoranındaki silahlı kavgada yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklunun çevredeki hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Ayazağa'daki alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sarıyer Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilçedeki AVM restoranında aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Olayda hafif yaralanan 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu şahıs çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmış olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

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