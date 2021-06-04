YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sarıyer’de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Sarıyer’de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

04.06.2021 06:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer’de devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

1/

İSTANBUL (AA) - Sarıyer’de meydana gelen kazada devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi’nde Üzeyir O. idaresindeki 74 AN 158 plakalı kamyonet, yüksek hızla kasise girmesinden dolayı devrildi. Kazada, kamyonette bulunan iş makineleri ve moloz yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince sürücü Üzeyir O. ile araçta bulunan Bazaruf B. olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonetin ve yola savrulan iş makineleri ile molozun, kaldırılma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyorGünde yalnızca 1 saat sürüyor! Dolaşımı hızlandırıyor, organların daha iyi çalışmasını sağlıyor
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret ettiPolonya Cumhurbaşkanı Duda, Fener Rum Patrikhanesini ziyaret etti
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Sarıyer

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Haziran Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:26
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:39
Yatsı
22:27

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Cuma

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

Kilis'te yaralı bulunan balaban tedavi altına alındı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uludağ'a haziran karı

Uludağ'a haziran karı

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

"Müzik Susmasın" projesi kapsamında müzisyenlere haziranda tek seferde 3 bin lira ödeme yapılacak

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Aydın'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.