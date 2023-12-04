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Sarıyer'de güzellik merkezindeki silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli yakalandı

04.12.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'de, alacak meselesi nedeniyle güzellik merkezine gelen kişiler ile iş yeri sahipleri arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, 1 Aralık'ta, saat 13.55 sıralarında Tarabya Mahallesi'ndeki bir sitede silah seslerinin de duyulduğu kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

İş yerine gelen kişilerin olay yerinden kaçtığını belirleyen ekipler, annesine ait güzellik merkezinde bulunan A.Ç. ve B.A'yı 2 ruhsatsız silahla birlikte yakaladı.

Ekipler, yaptıkları incelemede A.Ç'nin annesine ait güzellik merkezinde oturdukları sırada, iki araçla gelen şüpheliler ile aralarında kavga çıktığı, bunun üzerine iş yerindeki kişilerin diğer gruba silahla ateş açtığı belirlendi.

Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

İş yerini basanlar arasında yer aldığı tespit edilen şüpheli G.K. kısa sürede gözaltına alındı.

A.Ç. ve B.A. ile G.K. hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı Kanununa Muhalefet" suçlarından işlem yapıldı.

Güzellik merkezinin camlarında, isabet eden mermiler nedeniyle hasar meydana geldi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin iki araçla gelmesi, araçlardan inip güzellik merkezine doğru gitmesi ve silah seslerinin gelmesiyle şüphelilerin kaçması yer aldı.

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