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Sarıyer'de park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

28.12.2022 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Mahallesi'nde park halindeki 34 EFY 60 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın sırasında araçta zaman zaman patlamalar oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

Araç, kullanılamaz hale geldi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sarıyer Otomobil

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