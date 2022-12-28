Sarıyer'de park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Mahallesi'nde park halindeki 34 EFY 60 plakalı otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangı çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı.

Çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpüyle müdahale ettiği yangın sırasında araçta zaman zaman patlamalar oldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğini alan polis, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

Araç, kullanılamaz hale geldi.

