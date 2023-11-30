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Sarıyer'de sağanak nedeniyle pazar alanını su bastı

30.11.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Sarıyer'de etkili olan sağanak nedeniyle pazar alanını su bastı, esnaf zarara uğradı.

Sarıyer'de sağanak nedeniyle pazar alanını su bastı

Ayazağa Mahallesi Hadım Koruyolu Caddesi şiddetli yağış nedeniyle adete göle döndü. Rögarların tıkanması ve yollardaki su birikintilerinden dolayı pazarcıların tablası sular altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri güvenlik tedbirleri aldı. Bazı sürücüler ise uyarıları dikkate almayarak su birikintisinin içinden geçmeye çalışırken aracıyla birlikte mahsur kaldı.

Bölgede iş makinesi ile beton duvardan delikler açılarak pazar alanının yanındaki dereye su tahliye edildi.

Su tahliyesi sonrasında mahsur kalan araç ve sürücüsü kurtarıldı.

Pazar yerindeki su baskını nedeniyle mağdur olduklarını söyleyen esnaf Ferhat Çakır "Bu olay 2001'de de oluyordu ama bu kadar değildi. Dereye bir gider açtılar. Görsele dayalı bir hizmet yapıldı, park yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. Oradaki bizim giderlerimiz, demirli ızgaralarımız vardı. Bunu kapattıkları için bu oldu. Koskoca Ayazağa'nın merkezindeki pazar bugün saat 15.00'ten sonra felç oldu. Bu bir mühendislik hatası başka bir şey değil. Yani şurada mühendisliğe dayalı bir hizmet yapsalardı, bu olay olmazdı, kimse de mağdur olmazdı." dedi.

Başkasının hatasının cezasını çektiklerini anlatan Çakır, "Yazık esnafın mallarını su bastı, esnaf perişan oldu, günümüz harap oldu. Su baskını, rögarlar geri tepti, oldu. Buradakiler yetersiz kaldı, çekmedi suyu, gelen suyu tahliye edemedi. Tahliye edemeyince baskını yaşadık." diye konuştu.

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