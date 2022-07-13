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Sarıyer'de üniversite öğrencisi kaldığı rezidansta ölü bulundu

13.07.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarıyer'de üniversite öğrencisi kaldığı rezidansta ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir üniversite öğrencisi kaldığı rezidansta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yaşayan 24 yaşındaki Aziz Can Belice'ye ulaşamayan kız arkadaşı polis ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Belice'yi yerde hareketsiz yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Belice'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlanan Belice'nin memleketinde toprağa verildiği öğrenildi.

Öte yandan evinde ölü bulunan gencin bazı arkadaşlarına intihar edebileceğini söylediği iddia edilirken polis, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

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