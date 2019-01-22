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Şarjı en çok giden akıllı telefonlar

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 22.01.2019 15:03 | Son Güncelleme

Akıllı telefon kullanıcılarının en büyük sorunlarının başında gelen şarj sorunu pek çok kişiyi tercihini mAh değeri yüksek telefondan yana kullanmasına yol açıyor. İşte en iyi batarya ömrü sunan akıllı telefonlar...

İşte en iyi pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar ve diğer öne çıkan özellikleri...

İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar

Mi Max 2

Mi Max 2
5 bin 300 mAh batarya
6.44 inç ekran
64 GB depolama alanı
4 GB RAM
12 MP arka kamera

Asus Zenfone Max Pro M1

Asus Zenfone Max Pro M1
5 bin mAh batarya
5.99 inç ekran
32 GB depolama alanı
3 GB RAM
13 MP arka kamera

Gionee M7 Power

Gionee M7 Power
5 bin mAh batarya
6 inç ekran
64 GB depolama alanı
4 GB RAM
13 MP arka kamera

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Pro
4 bin mAh batarya
6 inç ekran
128 GB depolama
12 MP kamera
6 GB RAM

BlackBerry Motion

BlackBerry Motion
4 bin mAh batarya
5.5 inç ekran
32 GB depolama
12 MP kamera
4 GB RAM

iPhone X

iPhone X
2 bin 716 mAh batarya
5.8 inç ekran
64 –256 GB depolama
12 MP kamera
3 GB RAM

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8
3 bin mAh batarya
5.8 inç ekran
64 GB depolama
12 MP kamera
4 GB RAM

LG V30+

LG V30+
3 bin 300 mAh batarya
6 inç ekran
128 GB depolama
16 MP kamera
4 GB RAM

Galaxy Note 8

Galaxy Note 8
3 bin 300 mAh batarya
6.3 inç ekran
64 GB depolama
12 MP kamera
6 GB RAM

iPhone 8 Plus

iPhone 8 Plus
2 bin 675 mAh batarya
5.5 inç ekran
64- 256 GB depolama
12 MP kamera
3 GB RAM

Google Pixel 2 XL

Google Pixel 2 XL
3 bin 520 mAh batarya
6 inç ekran
6 inç ekran
12.2 MP kamera
4 GB RAM
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Anahtar Kelimeler:
şarj akıllı telefon batarya

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