Şarjı en çok giden akıllı telefonlar

İşte en iyi pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar ve diğer öne çıkan özellikleri...
İşte şarjı en uzun giden akıllı telefonlar
Mi Max 2
5 bin 300 mAh batarya
Asus Zenfone Max Pro M1
5 bin mAh batarya
Gionee M7 Power
5 bin mAh batarya
Huawei Mate 10 Pro
4 bin mAh batarya
BlackBerry Motion
4 bin mAh batarya
iPhone X
2 bin 716 mAh batarya
Samsung Galaxy S8
3 bin mAh batarya
LG V30+
3 bin 300 mAh batarya
Galaxy Note 8
3 bin 300 mAh batarya
iPhone 8 Plus
2 bin 675 mAh batarya
Google Pixel 2 XL
3 bin 520 mAh batarya
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