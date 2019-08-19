Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar hangileri? İşte batarya ömrü uzun telefon marka ve modelleri

Akıllı telefon kullanıcılarının batarya problemi yaşamamak için hangi telefon ve modelleri seçmesi gerekiyor? İşte en iyi batarya ömrü sunan ve en iyi pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar...
Vodafone Smart V10: 3400 mAh batarya
Sony Xperia XA2 Ultra: 3580 mAh batarya
Google Pixel 3a XL: 3700 mAh batarya
OnePlus 7: 3700 mAh batarya
Huawei Mate 20 Pro: 4200 mAh batarya
Huawei P30 Pro: 4200 mAh batarya
Moto G7 Power: 5000 mAh batarya
Moto E5 Plus: 5000 mAh batarya
Huawei Mate 20 X: 5000 mAh batarya
Asus ZenFone Max Pro M1: 5000 mAh batarya
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