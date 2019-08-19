Mynet Trend

Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar hangileri? İşte batarya ömrü uzun telefon marka ve modelleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
TEKNOLOJİ  | 19.08.2019 15:07 | Son Güncelleme

Akıllı telefon kullanıcıları arasında ortak sorun olarak görülebilecek şarj problemi pek çok kişiyi zor durumda bırakıyor. Bu sorunu ortadan kaldırmak isteyenler tercihini mAh değeri yüksek telefonlardan yana kullanıyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının batarya problemi yaşamamak için hangi telefon ve modelleri seçmesi gerekiyor? İşte en iyi batarya ömrü sunan ve en iyi pil kapasitesine sahip akıllı telefonlar...

Vodafone Smart V10: 3400 mAh batarya
Sony Xperia XA2 Ultra: 3580 mAh batarya
Google Pixel 3a XL: 3700 mAh batarya
OnePlus 7: 3700 mAh batarya
Huawei Mate 20 Pro: 4200 mAh batarya
Huawei P30 Pro: 4200 mAh batarya
Moto G7 Power: 5000 mAh batarya
Moto E5 Plus: 5000 mAh batarya
Huawei Mate 20 X: 5000 mAh batarya
Asus ZenFone Max Pro M1: 5000 mAh batarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon telefonların batarya ömrü en iyi batarya ömrü olan akıllı telefonlar

En Çok Okunan Trend Haberler

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Yer: Esenyurt! Ortalığı birbirine kattı

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

Kızdıran yorum! 'Kaliteden uzak espriler...'

Genç oyuncu otel odasında ölü bulundu

Genç oyuncu otel odasında ölü bulundu

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Birçok il için sağanak yağış uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arabasının anahtarını kaybeden bir kadın ilginç bir çözüm buldu

Arabasının anahtarını kaybetmemek için bakın ne yaptı?

Bu araştırma muhtemelen bazı müzikseverleri üzecek

Müzikseverleri üzecek araştırma!

Samsung grafen batarya kullanmayı planlıyor

Gelen eleştiriler üzerine harekete geçti! Değişiyor

Need for Speed Heat ile yine aranan kan bulunamayacak gibi görünüyor

Oyun tutkunlarına müjde! Çıkacağı tarih belli oldu

Birinci sınıf yolcuları için VR deneyimi

Uçaklarda yeni dönem! Kullanıma başlandı

Apple iPhone konusunda kendisini henüz toparlayamadı.

Apple iPhone X'den sonra tepetaklak oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.