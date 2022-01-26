Şarkı tanıtımı hava muhalefetine takılan Rumen şarkıcı kara yoluyla ülkesine döndü

EDİRNE (AA) - Uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul yerine Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine inen Rumen söz yazarı, dans ve house müzik şarkıcısı Inna, şarkı tanıtımı programını iptal edip kara yoluyla ülkesine döndü.

Uçağı olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki gün İstanbul yerine Çorlu'ya inen Inna ilçedeki bir otele yerleşti.

Hava muhalefetinin devam etmesi üzerine İstanbul'daki "şarkı tanıtım" programını iptal eden şarkıcı, kara yoluyla ülkesi Romanya'ya dönmeye karar verdi.

Bulgaristan’ın istediği PCR testini yaptırmak için Edirne'de mola veren Rumen şarkıcı Özel Trakya Hastanesinde testini yaptırdı.

Test sonucu çıkana kadar hastanede bekleyen Inna, burada hastane çalışanları ve hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

Inna, negatif çıkan test sonucuyla birlikte Türkiye'den çıkarak ülkesi Romanya'ya gitti.



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