Şarkıcı Alişan'dan Comolli'ye ilginç davet

Koyu Fenerbahçe taraftarı olan ünlü şarkıcı Alişan, Twitter hesabından Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli'ye seslendi.
Frey transferi konusunda serzenişte bulunan ünlü şarkıcı Comolli'yi halı saha maçında kendisini izlemeye davet etti.
İşte Alişan'ın o tweeti:
'Bu Frey'i izleyip Fenerbahçe'ye futbolcu diye alan Comoli'ye sesleniyorum.. Haftaya halı saha maçımız var beni izlemeye gelir misin? Frey'den çok daha faydalı olurum yemin ederim.. En azından ben o formanın değerini ve ağırlığını biliyorum....'
MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava
Fenerbahçeli Roberto Soldado Beşiktaş'a önerildi
Mehmet Demirkol: Belhanda açıklama yapmalı
Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt
Galatasaray'dan İngiliz hakeme penaltı isyanı
Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'
Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum